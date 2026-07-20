Toyota призывает японские автобренды объединиться для противостояния с китайскими производителями

Заместитель председателя Toyota и представитель Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA) Кодзи Сато считает, что японским автопроизводителям необходимо отказаться от излишней конкуренции и активнее сотрудничать друг с другом. По его мнению, именно такой подход поможет отрасли сохранить конкурентоспособность на фоне стремительного развития китайских компаний

Сато предлагает начать с унификации базовых компонентов. Речь идет о совместном использовании жгутов проводки, элементов системы охлаждения, крепежа и других стандартных деталей. Такой подход позволит упростить цепочки поставок и заметно снизить производственные затраты.

Освободившиеся ресурсы, по мнению руководителя, следует направить на разработку программного обеспечения и создание новых технологий. При этом он подчеркнул, что унификация не означает отказ от фирменных инженерных решений. Каждая компания сможет сохранить собственные силовые установки и индивидуальные особенности моделей.

Инициатива должна принести пользу не только крупным производителям, таким как Nissan и Honda, но и другим брендам, включая Mazda и Subaru. Для последних снижение расходов на стандартные компоненты позволит сосредоточиться на разработке новых моделей.

Кодзи Сато напомнил, что подобная консолидация уже помогла японскому автопрому совершить скачок в 1960-х и 1970-х годах. Тогда объединение усилий производителей позволило повысить качество автомобилей и вывести японские марки в число мировых лидеров. По мнению главы JAMA, аналогичный подход может вновь стать ключом к успешному развитию отрасли.