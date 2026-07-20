Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2026

Toyota призывает японские автобренды объединиться для противостояния с китайскими производителями

Toyota призывает японские автобренды объединиться для противостояния с китайскими производителями
Автор фото: фирма-производитель

Заместитель председателя Toyota и представитель Японской ассоциации автопроизводителей (JAMA) Кодзи Сато считает, что японским автопроизводителям необходимо отказаться от излишней конкуренции и активнее сотрудничать друг с другом. По его мнению, именно такой подход поможет отрасли сохранить конкурентоспособность на фоне стремительного развития китайских компаний

Сато предлагает начать с унификации базовых компонентов. Речь идет о совместном использовании жгутов проводки, элементов системы охлаждения, крепежа и других стандартных деталей. Такой подход позволит упростить цепочки поставок и заметно снизить производственные затраты.

Освободившиеся ресурсы, по мнению руководителя, следует направить на разработку программного обеспечения и создание новых технологий. При этом он подчеркнул, что унификация не означает отказ от фирменных инженерных решений. Каждая компания сможет сохранить собственные силовые установки и индивидуальные особенности моделей.

Инициатива должна принести пользу не только крупным производителям, таким как Nissan и Honda, но и другим брендам, включая Mazda и Subaru. Для последних снижение расходов на стандартные компоненты позволит сосредоточиться на разработке новых моделей.

Кодзи Сато напомнил, что подобная консолидация уже помогла японскому автопрому совершить скачок в 1960-х и 1970-х годах. Тогда объединение усилий производителей позволило повысить качество автомобилей и вывести японские марки в число мировых лидеров. По мнению главы JAMA, аналогичный подход может вновь стать ключом к успешному развитию отрасли.

При написании новости использовалась информация:
autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

BMW интегрировал конфигуратор своих автомобилей в ChatGPT

20 июля 2026

На трассе М-11 «Нева» открыли новые зарядные комплексы для электромобилей

20 июля 2026

Новый Cadillac может получить китайскую платформу

20 июля 2026

Mazda готовит новый спорткар. Модель получит необычные двери и 4-цилиндровый мотор

20 июля 2026
Range Rover Sport

Представлен электрический Range Rover Sport

17 июля 2026

В Европе ищут альтернативу электрификации: Toyota и BMW испытали бензин из растительного масла

17 июля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть? Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90 - москвич м90 (2026) семейный бизнес
Тест драйв
02 июля 2026

Москвич M90
"Семейный бизнес"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 4 7