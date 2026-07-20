На трассе М-11 «Нева» открыли новые зарядные комплексы для электромобилей

Новые объекты расположены на 63 километре автодороги по направлению из Санкт-Петербурга в Москву и на 75 километре при движении из Москвы в Санкт-Петербург

На площадке, расположенной на 63 километре, установлено 13 зарядных станций, а на 75 километре работают 14 ЭЗС. Комплексы оснащены оборудованием различной мощности, что позволяет обслуживать как легковые электромобили, так и коммерческий транспорт.

Для быстрой зарядки используются станции мощностью от 150 до 210 кВт, тогда как для стандартной зарядки предусмотрены устройства на 22 кВт. При этом одна из станций мощностью 210 кВт специально рассчитана на оперативную зарядку электробусов.

Особенностью новых комплексов стала возможность продолжать зарядку электромобилей даже при отключении внешнего электроснабжения (доступно только для медленных зарядок). В этом случае оборудование переходит на резервный источник питания, что позволяет обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры.

