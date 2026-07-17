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17 июл 2026

В Европе ищут альтернативу электрификации: Toyota и BMW испытали бензин из растительного масла

В Европе ищут альтернативу электрификации: Toyota и BMW испытали бензин из растительного масла
Автор фото: BMW

BMW, Toyota, Bosch и Repsol запустили в Испании пилотный проект, который должен продемонстрировать возможности возобновляемого бензина для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Компании намерены доказать, что новый вид топлива для ДВС способен сократить углеродный след не хуже электрических установок

В испытаниях задействовано около 20 автомобилей BMW и Toyota. Все они работают исключительно на возобновляемом бензине Repsol Nexa 95 Renewable. За контроль всей цепочки поставок отвечает Bosch Digital Fuel Twin, которая отслеживает происхождение топлива и подтверждает, что автомобили действительно используют сертифицированный возобновляемый бензин.

Перед участниками проекта поставлены три основные задачи. Первая заключается в том, чтобы подтвердить возможность реализации такого топлива через существующие автозаправочные станции Repsol в Испании. Вторая предполагает проверку жизненного цикла и реальный расход через цифровую систему Bosch. Третья должна показать, что современные бензиновые автомобили способны работать на новом топливе без каких-либо технических доработок.

Несмотря на название, возобновляемый бензин по своим химическим свойствам практически не отличается от обычного топлива. Главное отличие заключается в происхождении сырья. Вместо нефти его производят из использованного растительного масла, сельскохозяйственных отходов и других органических материалов. При сгорании такое топливо также выделяет CO2, однако его сторонники отмечают, что общий углеродный след значительно ниже, поскольку углерод поступает из возобновляемых источников, а не из ископаемого топлива.
 

При написании новости использовалась информация:
bmwgroup

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