Chery представила обновлtнный Exlantix ET

Концерн Chery готовит к выходу обновленную версию крупного кроссовера Exlantix ET, которая на домашнем рынке будет продаваться под именем ET7

От нынешнего Exlantix ET новинка отличается иным дизайном передней части кузова. Кроссовер получил вставку вместо решетки радиатора, хромированные элементы в нижней части бампера и лидар на крыше. Длина модели составляет 4988 мм, а высота – 1710 мм (это чуть крупнее актуальной версии).

Покупателям будут предложены две модификации. Полностью электрическая версия оснащается одним электромотором на 313 л.с. или двумя суммарной мощностью 480 л.с. Максимальная скорость – 210 км/ч. Гибрид получил 1,5-литровый бензиновый мотор на 156 л.с., который будет работать с одним или двумя электродвигателями, но официальной информации пока нет.

Напомним, что на российском рынке Exlantix ET оснащен 469-сильной гибридной силовой установкой с 1,5-литровым двигателем. Заявленный запас хода в гибридном режиме – 1180 км.

