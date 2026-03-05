Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2026

Chery сворачивает импорт автомобилей в Россию

Официальные поставки автомобилей Chery в Россию фактически остановились. По данным аналитиков, за первые два месяца 2026 года в страну был ввезен всего 41 новый автомобиль марки. Для сравнения, годом ранее за аналогичный период импорт достигал 4,2 тысячи машин

Снижение оказалось почти стократным и составило 99%. При этом практически все автомобили, попавшие в Россию в этом году, были оформлены через физических лиц, что говорит о сворачивании централизованных поставок.

Тенденция к сокращению импорта наметилась еще в начале прошлого года, однако тогда речь шла лишь о постепенном уменьшении объемов. К началу 2026 года поставки фактически сошли на нет.

Несмотря на это, присутствие бренда на российском рынке сохраняется. Ключевые модели производятся на локальной площадке в Калуге под маркой Tenet. Кроме того, в стране представлены суббренды концерна, что позволяет поддерживать широкий модельный ряд и не терять клиентскую аудиторию.

По мнению экспертов, стратегия Chery заключается в переориентации продаж на альтернативные бренды и локальную сборку, что снижает зависимость от прямого импорта.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

