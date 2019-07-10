ЦОДД раскрыл все карты

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассекретил адреса всех дорожных камер в городе. Всего в списке оказалось 2476 комплексов

«Вы просили - мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации). Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», - рассказали в ЦОДД.

В подробной таблице прописаны точные адреса каждой камеры с указанием GPS-координат. При этом типы нарушений, которые они фиксируют, в сводной таблице ЦОДД не привел. Напомним, что в конце июня Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выложило в открытый доступ список адресов камер видеофиксации. Кроме того, рассекретили и список передвижных комплексов. Власти Подмосковья объяснили, что такие меры приняли после поручения президента России Владимира Путина