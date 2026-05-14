Mercedes-Benz распродает свои салоны в Берлине

Немецкий автопроизводитель договорился о продаже семи дилерских центров в Берлине канадской компании Global Auto Holdings. Сделку планируется завершить до конца 2026 года. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают

В Mercedes-Benz отмечают, что продажа берлинских площадок является частью более широкой программы по выводу части дилерского бизнеса из структуры концерна. Руководитель отдела продаж компании Матиас Гейзен заявил, что сделка подтверждает привлекательность бренда для инвесторов и показывает, что процесс реструктуризации идет точно по графику. Такой подход позволяет сосредоточиться на разработке новых моделей, цифровых сервисов и электрификации модельного ряда.

Семь дилерских центров в Берлине обеспечивают работой более 1100 сотрудников. Для клиентов марки это означает, что автосалоны продолжат работу, но уже под управлением нового собственника.

Для Global Auto Holdings это не первый опыт сотрудничества с Mercedes-Benz. Канадская группа уже управляет дилерскими центрами немецкой марки в Великобритании и США.

