Камеры дисциплинируют московских водителей: число проездов под кирпич резко снизилось

По итогам 11 месяцев 2025 года количество таких нарушений в столице сократилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы со ссылкой на аналитику Центра организации дорожного движения

В ЦОДД отмечают что ключевую роль в этом сыграла система фотовидеофиксации. Камеры не только фиксируют нарушения но и формируют более дисциплинированное отношение к требованиям дорожных знаков что напрямую влияет на безопасность движения.

Знак “Въезд запрещен” чаще всего используется для ограничения въезда на участки с односторонним движением. Его игнорирование может привести к выезду на встречную полосу и созданию аварийной ситуации. Именно поэтому такие нарушения находятся под особым контролем дорожных служб и ГАИ.

Размер штрафа за проезд под кирпич зависит от обстоятельств и составляет от 500 до 7500 рублей. Если нарушение сопровождается движением по односторонней дороге во встречном направлении водителю может грозить лишение прав на срок до шести месяцев а при повторном случае до одного года.

