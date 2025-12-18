Автомобильный портал Motorpage
18 дек 2025

Китайский «УАЗик» готовится выйти на российский рынок

Автор фото: фирма-производитель

Рамный внедорожник BAW 212 T01 получил одобрение типа транспортного средства в России и уже скоро должен выйти на рынок

BAW 212 внешне напоминает наш отечественный УАЗ-469 («Хантер»), и это неудивительно, ведь первое поколение китайского внедорожника, вышедшее в Китае в 60-е годы, создавалось на шасси ГАЗ-69. Модель выделяется квадратным дизайном кузова, круглыми светодиодными фарами, массивным внедорожным обвесом и решеткой радиатора с тремя горизонтальными прорезями.

Модель оснащается 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный (неразрезной мост с блокировкой межосевого дифференциала). Средний расход топлива составляет 10,9 л. на 100 км.

