18 дек 2025

В России выбрали лучший автомобиль для путешествий и не только

Автор фото: Discovery Russia

В Москве состоялась церемония вручения Национальной экспертной премии GOLD STARS Discovery 2025, которая традиционно отмечает ключевые проекты и инициативы в сфере туризма и гостеприимства. Особое внимание в этом году привлекла автомобильная номинация

В состав жюри входят более 30 экспертов, среди которых представители СМИ, главные редакторы изданий, ведущие ТВ и радио, а также популярные трэвел-блогеры.

Лучшим автомобилем для путешествий был признан Jetour T2. Эксперты отметили его универсальность для дальних поездок, сочетание внедорожного потенциала, комфорта и практичности, что особенно важно для активного туризма и автопутешествий по России. Победа в этой категории подчеркнула растущий интерес рынка к автомобилям, ориентированным не только на городскую эксплуатацию, но и на полноценные автомобильные путешествия.

Всего в рамках премии были определены победители в восьми номинациях. Лучшим туристическим регионом (номинация «Место, регион, курорт») стала Республика Алтай, а в категории «Инфраструктура» награду получил аэропорт Геленджика. В номинации «Гастрономия» жюри выделило проект «Попробуй Сибирь на вкус», а в категории «Гостеприимство» победили дома и отели на воде Houseboat.ru.

Отдельно были отмечены события и персоны в сфере туризма. Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» признан лучшей культурной программой года. Туристическими персонами стали основатель и владелец сети отелей Azimut Hotels Александр Клячин и генеральный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов. Лучшей организацией по продвижению туризма назван Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

При написании новости использовалась информация:
GOLD STARS Discovery

