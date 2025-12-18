В будущем автомобили смогут распознавать нетрезвого водителя

Компания Mitsubishi Electric представила технологию, способную определять пьяного водителя с помощью искусственного интеллекта

Система будет работать с помощью камеры в салоне. Она будет анализировать поведение, мимику и движение глаз водителя. Вдобавок разработчики сообщают, что ИИ может также считывать пульс, что с более высокой точностью определяет алкогольное опьянение, если внешние признаки этому не соответствуют. Если полученные внешние данные не помогут определить состояние водителя, то ИИ будет анализировать стиль вождения, учитывая ускорения, торможения и резкость поворотов, которые могут свидетельствовать о снижении концентрации.

Если ИИ придет к выводу, что водитель находится в состоянии опьянения, то сначала он будет выдавать предупреждающие знаки на «приборку», а в крайнем случае может и вовсе перехватить управление, чтобы предотвратить ДТП.

Mitsubishi допускает, что подобные системы могут появиться в серийных автомобилях уже в следующем году. Судя по ужесточению требований к безопасности и растущему вниманию к проблеме вождения в нетрезвом виде,такие технологии могут стать в будущем новым стандартом отрасли.

