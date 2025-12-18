Автомобильный портал Motorpage
Журнал Discovery объявил победителей в специальном проекте «Протестировано Discovery»

Автор фото: Discovery Russia

В рамках церемонии вручения Национальной премии GOLD STARS Discovery были подведены итоги специального редакционного проекта «Протестировано Discovery». В течение года эксперты журнала и члены редакционного совета тестировали туристические инициативы, инфраструктурные решения и транспорт, предназначенный для путешествий по России

Наивысшую оценку и награды победителей получили:

- Коммуникационная кампания «ПЕТЕРБУРГ.СЕЗОН ПРЕМЬЕР»

- ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ – АНО «АЛТАЙТУРЦЕНТР»

- Гибридный кроссовер для туризма – EXEED EXLANTIX ET

- Гонка «ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ»

- Экскурсионный проект «ЭКОНИВА»

- Международный туристический форум «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

- Банный комплекс «ЖАР-ПТИЦА».

При написании новости использовалась информация:
GOLD STARS Discovery

