29 дек 2025

Автозаводам дадут передышку: Минпромторг предлагает отсрочить утильсбор

Минпромторг выступил с инициативой поддержать отечественных автопроизводителей за счет отсрочки уплаты утилизационного сбора. Соответствующий проект постановления уже подготовлен и направлен на рассмотрение

Согласно предложению ведомства, крупнейшие российские автопроизводители и компании, выпускающие прицепы, смогут перенести сроки уплаты утильсбора за четвертый квартал 2025 года, а также за первые три квартала 2026 года. В случае одобрения документа платежи предлагается перенести на декабрь 2026 года.

В министерстве напомнили, что подобный механизм поддержки применяется с 2016 года и зарекомендовал себя как эффективный инструмент стабилизации финансового положения предприятий. Отсрочка позволит компаниям высвободить оборотные средства, направив их на закупки комплектующих и своевременную выплату заработной платы. Это, в свою очередь, должно обеспечить бесперебойную работу производственных линий.

Напомним, что новые правила расчета утильсбора вступили в силу 1 декабря 2025 года. Новые тарифы распространяются на автомобили мощностью свыше 160 л.с.
 

