29 дек 2025

Обновленный седан Xpeng P7+ получил рекордный запас хода

Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль предложат в виде электрокара и последовательного гибрида. Именно вторая модификация и привлекла столько внимания

Согласно заявлениям бренда, EREV-версия способна преодолевать до 430 км исключительно на электротяге и до 1550 км в гибридном режиме (все показатели рассчитаны по циклу CLTC). На данный момент это рекордный запас хода в данном сегменте. В основе силовой установки находится 1,5-литровый турбомотор и один электродвигатель на 245 л.с.

Полностью электрическая версия получила поддержку сверхбыстрой зарядки и новые батареи. Заявленный запас хода – 725 км. Приводится в движение данная модификация будет электромотором мощностью 313 л.с.

