Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила в Минтранс предложение определить для моноколес официальный правовой статус и установить порядок его использования

По словам парламентария, действующие правила дорожного движения относят к средствам индивидуальной мобильности только двухколесные устройства. Из-за этого моноколеса фактически остаются вне четко определенного правового регулирования, несмотря на то, что отдельные модели способны развивать скорость свыше 50 км/ч, что сопоставимо с мотоциклами.

В обращении предлагается разработать изменения в нормативные акты, которые определят правила движения моноколес, введут ограничения на их использование на тротуарах и в пешеходных зонах, а также проработают вопросы регистрации таких устройств и допуска к управлению ими.

По мнению автора инициативы, принятие новых требований позволит устранить существующие правовые пробелы, упорядочить эксплуатацию высокоскоростных моноколес и повысить безопасность всех участников дорожного движения.

