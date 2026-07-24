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24 июл 2026

Mercedes-Benz может лишиться американского рынка из-за китайских инвесторов

Mercedes-Benz может лишиться американского рынка из-за китайских инвесторов
Автор фото: фирма-производитель

В Сенате США рассматривают законопроект, ограничивающий автопроизводителей с долей китайских инвесторов свыше установленного порога. Из-за этого компания Mercedes-Benz может оказаться под ударом

Согласно последней редакции документа, ограничения могут коснуться компаний, где китайским акционерам принадлежит более 15% бизнеса. В случае Mercedes-Benz этот показатель почти достигает 20%. Основными китайскими инвесторами немецкого бренда являются государственная корпорация BAIC и основатель Geely Ли Шуфу.

Несмотря на это, решение введения запрета в отношении Mercedes-Benz остается пока непрозрачным. Часть американских сенаторов отмечают, что подобный сценарий не рассматривается, когда другая часть утверждает, что у компании есть время до 2030 года изменить структуру собственности. Вероятней всего, Mercedes-Benz сможет договориться на прямые послабления от американского правительства, чтобы не терять один из самых крупных рынков.

Сейчас американские власти активно борются с «вторжением» китайских автопроизводителей для сохранения собственной автомобильной промышленности. Для реализации данной цели вводятся повышенные пошлины и запреты на использования китайских технологий. Следующим этапом с 2027 года хотят ввести запрет на использование китайского программного обеспечения для электрокаров и гибридов.
 

При написании новости использовалась информация:
cnbc

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