Mercedes-Benz может лишиться американского рынка из-за китайских инвесторов

В Сенате США рассматривают законопроект, ограничивающий автопроизводителей с долей китайских инвесторов свыше установленного порога. Из-за этого компания Mercedes-Benz может оказаться под ударом

Согласно последней редакции документа, ограничения могут коснуться компаний, где китайским акционерам принадлежит более 15% бизнеса. В случае Mercedes-Benz этот показатель почти достигает 20%. Основными китайскими инвесторами немецкого бренда являются государственная корпорация BAIC и основатель Geely Ли Шуфу.

Несмотря на это, решение введения запрета в отношении Mercedes-Benz остается пока непрозрачным. Часть американских сенаторов отмечают, что подобный сценарий не рассматривается, когда другая часть утверждает, что у компании есть время до 2030 года изменить структуру собственности. Вероятней всего, Mercedes-Benz сможет договориться на прямые послабления от американского правительства, чтобы не терять один из самых крупных рынков.

Сейчас американские власти активно борются с «вторжением» китайских автопроизводителей для сохранения собственной автомобильной промышленности. Для реализации данной цели вводятся повышенные пошлины и запреты на использования китайских технологий. Следующим этапом с 2027 года хотят ввести запрет на использование китайского программного обеспечения для электрокаров и гибридов.

