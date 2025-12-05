Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2025

Европа отказалась от планов по полному запрету автомобилей с ДВС после 2035 года

Европейский союз пересмотрел свою позицию по полному запрету двигателей внутреннего сгорания, который ранее планировали ввести к 2035 году. На это решение повлияли автопроизводители, которые указали на проблемы с зарядной инфраструктурой, высокую стоимость электромобилей и риски сокращения рабочих мест в Европе

После 2035 года в ЕС разрешат использовать автомобили с ДВС, которые работают на низкоуглеродных топливах. Речь идет о синтетических и биотопливах, которые значительно снижают выбросы по сравнению с традиционными нефтепродуктами. К примеру, BMW уже использует возобновляемое топливо HVO100 в дизельных моделях, а Porsche создает синтетическое топливо на своем заводе в Чили.

Подробности нового регулирования должны были опубликовать в декабре, но обсуждение перенесли. Статус гибридных автомобилей пока неясен, хотя логично предположить, что машины с ДВС, работающих на экологичных видах топлива, останутся на рынке.

Эксперты считают, что за девять лет построить инфраструктуру для массового использования синтетического топлива будет крайне сложно. Однако это решение касается только новых автомобилей. Владельцы, которые приобрели свои машины до вступления в силу ограничений, смогут заправляться бензином и дизелем как сейчас.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

