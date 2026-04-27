27 апр 2026

EXEED показал в Пекине универсал EXLANTIX ES GT и внедорожник EXLANTIX EX9

Автор фото: фирма-производитель

Компания EXEED на автосалоне в Пекине представила сразу две новинки. Речь идет о спортивном универсале EXEED EXLANTIX ES GT и полноразмерном внедорожнике EXEED EX9, который ранее анонсировали в виде концепта ET8

EXLANTIX ES GT стал первым серийным универсалом в стиле shooting brake в истории бренда. Модель получила динамичный профиль, который подчеркивается крупным спойлером над дверцей багажника, спортивные бампера и двухъярусную светодиодную оптику с С-образными элементами. В салоне установлены сиденья с активной боковой поддержкой, а также два отдельных дисплея «приборки» и центрального тачскрина мультимедийной системы с регулируемым углом наклона. В отделке интерьера используются карбон и вставки под дерево.

Внешность кроссовера EX9 выполнена в более минималистичной стилистике, но с рядом интересных особенностей. Модель получила двухъярусную оптику со световой линией во всю ширину кузова, массивный бампер с широким воздухозаборником и множество хромированных вставок. Внутри установлен широкий дисплей под лобовым стеклом и отдельный центральный тачскрин мультимедийной системы. Интересно смотрится и руль овальной формы.

Кроссовер EXLANTIX EX9 официально должен появиться на российском рынке, но под названием ET8. Информации о силовой установке пока нет, но по некоторым предположениям, модель может получить гибридную систему на базе 2,0-литрового мотора.

При написании новости использовалась информация: exeedinternational.com

