28 апр 2026

Land Rover и Chery представили первенца бренда Freelander

Land Rover и Chery представили первенца бренда Freelander
Автор фото: фирма-производитель

На автосалоне в Пекине 2026 дебютировал внедорожник Freelander 8. Однако теперь это не модель Land Rover, а отдельный бренд, созданный в рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и Chery

Freelander 8 получил «брутальный» дизайн с отсылками к оригинальной модели конца 1990-х годов. Среди характерных деталей выделяются квадратная форма кузова, массивные бампера и прямоугольные светодиодные фары. Известно, что длина модели составляет 5,1 м. Интерьер пока не показали, но, по слухам, центральное место в салоне займет крупный дисплей во всю ширину передней панели.

Какой именно силовой установкой оснащается внедорожник пока не сообщается, но платформа позволяет оснастить модель полностью электрическими или гибридными системами. Также заявлено, что комплектоваться Freelander 8 будет пневмоподвеской и батареей CATL с поддержкой быстрой зарядки мощностью 350 кВт. Кроме этого, оснащение включает лидар и комплекс продвинутых систем помощи водителю.

Freelander 8 будет продаваться не только в Китае. Производитель планирует вывести модель на другие рынки, включая Европу и США. В течение ближайших пяти лет бренд намерен представить шесть новых моделей, и все они будут кроссоверами.
 

При написании новости использовалась информация: motor1
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Arrizo X

Chery представила концепт седана Arrizo X

28 апреля 2026

EXEED показал в Пекине универсал EXLANTIX ES GT и внедорожник EXLANTIX EX9

27 апреля 2026
Hyundai Ioniq V

Hyundai представила электрокар Ioniq V с запасом хода 600 км

27 апреля 2026
Tesla Roadster

Tesla оставит ручное управление только модели Roadster

27 апреля 2026

Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым такси

27 апреля 2026
Lynk & Co Time to Shine

Lynk & Co представила суперкар с разгоном до «сотни» за 2,0 секунды

27 апреля 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

