Land Rover и Chery представили первенца бренда Freelander

На автосалоне в Пекине 2026 дебютировал внедорожник Freelander 8. Однако теперь это не модель Land Rover, а отдельный бренд, созданный в рамках сотрудничества Jaguar Land Rover и Chery

Freelander 8 получил «брутальный» дизайн с отсылками к оригинальной модели конца 1990-х годов. Среди характерных деталей выделяются квадратная форма кузова, массивные бампера и прямоугольные светодиодные фары. Известно, что длина модели составляет 5,1 м. Интерьер пока не показали, но, по слухам, центральное место в салоне займет крупный дисплей во всю ширину передней панели.

Какой именно силовой установкой оснащается внедорожник пока не сообщается, но платформа позволяет оснастить модель полностью электрическими или гибридными системами. Также заявлено, что комплектоваться Freelander 8 будет пневмоподвеской и батареей CATL с поддержкой быстрой зарядки мощностью 350 кВт. Кроме этого, оснащение включает лидар и комплекс продвинутых систем помощи водителю.

Freelander 8 будет продаваться не только в Китае. Производитель планирует вывести модель на другие рынки, включая Европу и США. В течение ближайших пяти лет бренд намерен представить шесть новых моделей, и все они будут кроссоверами.

