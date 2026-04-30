Автомобильный портал Motorpage
30 апр 2026

Представлен уникальный «плосконосый» Porsche 911 с 550-сильным мотором

Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Indecent опередило компанию Porsche и представило свое видение модели 911 в стилистике Slantnose («плоский нос»). Проект под названием 020 дебютировал на выставке Ultrace в Дюссельдорфе

Indecent 020 построен на базе Porsche 911 Carrera 991.1, однако от серийной модели здесь остались лишь отдельные элементы. Инженеры полностью переделали кузов под стилистику модели Porsche 930 Turbo Slantnose, установили круглые светодиодные фары и расширили колесные арки. Кроме этого, модель получила крупное антикрыло, карбон-керамические тормоза Brembo и колеса размерностью 20/10 спереди и 20/12 сзади с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2. Отделка салона выполнена из экокожи и алькантары фиолетового цвета.

Стоковый атмосферный оппозитный двигатель объемом 3,4 литра оснастили компрессором. В результате мощность выросла до 550 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая механическая коробка передач, передающая тягу на задние колеса.

При написании новости использовалась информация: carscoops
carscoops

