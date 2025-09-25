GAC и Huawei запускают новый бренд электромобилей Qijing

Китайский автоконцерн GAC и технологический гигант Huawei представили совместный бренд премиальных электромобилей Qijing, что в переводе означает «Просветленное Царство»

В отличие от прежних проектов Huawei с другими производителями, Qijing создается как независимая компания с отдельной структурой управления и капиталом в 1,5 млрд юаней. Это позволит GAC сохранить контроль над развитием бренда и при этом по максимуму использовать разработки Huawei.

Каждая модель Qijing получит систему автопилота и цифровой кокпит Qiankun. При этом IT-гигант выступает только в роли стратегического партнера, что отличает Qijing от марок Aito, Luxeed и Stelato, которые часто воспринимаются как автомобили от Huawei.

Первая модель бренда Qijing появится на рынке в 2026 году. Информации по силовой установке пока нет.

