Автомобильный портал Motorpage
25 сен 2025

GAC и Huawei запускают новый бренд электромобилей Qijing

GAC и Huawei запускают новый бренд электромобилей Qijing
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автоконцерн GAC и технологический гигант Huawei представили совместный бренд премиальных электромобилей Qijing, что в переводе означает «Просветленное Царство»

В отличие от прежних проектов Huawei с другими производителями, Qijing создается как независимая компания с отдельной структурой управления и капиталом в 1,5 млрд юаней. Это позволит GAC сохранить контроль над развитием бренда и при этом по максимуму использовать разработки Huawei.

Каждая модель Qijing получит систему автопилота и цифровой кокпит Qiankun. При этом IT-гигант выступает только в роли стратегического партнера, что отличает Qijing от марок Aito, Luxeed и Stelato, которые часто воспринимаются как автомобили от Huawei.

Первая модель бренда Qijing появится на рынке в 2026 году. Информации по силовой установке пока нет.
 

При написании новости использовалась информация:
arenaev

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России предлагают разрешить сдачу на права без автошкол

25 сентября 2025
Audi Q8 e-tron quattro (2024)

Volkswagen столкнулся с кризисом из-за проблемного партнерства с Rivian

25 сентября 2025
Changan Deepal S07 (2025)

Обновленный Deepal S07 получил автопилот Huawei и батареи с большим запасом хода

25 сентября 2025

Параллельному импорту конец? Объемы поставок упали на 40%

24 сентября 2025
Geely Emgrand (2023)

Geely отзывает в России почти 18 тысяч седанов Emgrand из-за риска повреждения топливного бака

24 сентября 2025
Lotus Eletre (2023)

В Китае замечен гибридный Lotus Eletre

24 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) взвешенный рационализм Тест драйв
25 сентября 2025

Belgee X70
"Взвешенный рационализм"
Avatr 11 - avatr 11 (2024) яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода
Тест драйв
24 сентября 2025

Avatr 11
"Яркий дизайн, премиальное качество, большой запас хода"
JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе
Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 3 8 2