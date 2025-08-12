Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2025

ГАИ опровергла слухи об изменении правил остановки и стоянки

ГАИ опровергла слухи об изменении правил остановки и стоянки
Автор фото: из открытых источников

Госавтоинспекция опубликовала официальное заявление, в котором опровергла распространяемую рядом СМИ и интернет-ресурсов информацию о якобы готовящихся поправках в Правила дорожного движения

По слухам, любое прекращение движения автомобиля с выключенным двигателем планировалось приравнять к стоянке, что могло бы повлечь ужесточение контроля и наказаний за подобные нарушения. В ведомстве назвали эти сведения недостоверными и подчеркнули, что не располагают информацией о подобных инициативах.

ГАИ напомнила, что действующие определения терминов закреплены в ПДД. Остановкой считается прекращение движения на срок до пяти минут или на большее время, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров, а также погрузки или разгрузки. Стоянка — это прекращение движения на срок более пяти минут по причинам, не связанным с посадкой, высадкой или загрузкой и разгрузкой автомобиля.

Инспекция призвала водителей ориентироваться только на официальные источники и проверенные нормативные документы.
 

