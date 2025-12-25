Какие дороги и развязки построят в столице до 2028 года?

Столичные власти раскрыли планы по развитию транспортной инфраструктуры до 2028 года, в которые вошли новые магистрали, развязки и пешеходные объекты

Ключевым событием в 2026 году станет ввод дополнительного участка Московского скоростного диаметра. Он пройдет вдоль Каспийской улицы и соединит Кантемировскую улицу с Павелецким направлением железной дороги. По расчетам градостроителей, новый отрезок позволит автомобилистам экономить в среднем около 7 минут в пути.

В том же году планируется полностью завершить строительство трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. После соединения улицы Поляны с Варшавским шоссе транспортная нагрузка на МКАД должна снизиться примерно на 16%, что особенно важно для южных районов столицы.

На 2027 год намечено открытие пешеходного моста между Мневниковской поймой и Крылатским. Он свяжет Островную улицу с Проектируемым проездом № 1074 и улучшит пешеходную доступность между районами по разные стороны Москвы-реки.

Самые масштабные изменения ожидаются в 2028 году. В этот период Московский скоростной диаметр планируют соединить с Курганской улицей. Новые дороги и эстакады заметно улучшат транспортную ситуацию в Гольянове, Метрогородке и Северном Измайлове. Также в 2028 году завершится строительство путепровода через железнодорожные пути Ярославского направления между Анадырским и Хибинским проездом. Он обеспечит альтернативные маршруты и станет важной связкой между Ярославским, Бабушкинским и Лосиноостровским районами.