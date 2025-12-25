General Motors запатентовала новую систему управления стеклоподъемниками

Концерн General Motors подал патентную заявку на новую систему управления стеклоподъемниками. Документ был зарегистрирован в июне 2024 года и опубликован в декабре 2025 года в базе Патентного ведомства США

Суть разработки заключается в отказе от отдельных клавиш для каждого окна. Вместо этого предлагается использовать один основной переключатель в сочетании с несколькими вспомогательными кнопками. Основной элемент отвечает непосредственно за подъем и опускание стекол, а вторичные переключатели служат для выбора конкретного окна либо сразу нескольких.

После выбора нужной зоны водитель может управлять сразу группой стекол одним движением. Это позволяет, например, одновременно опустить все окна для быстрой проветривания салона. Судя по опубликованной информации, именно для такой цели будет установлена отдельная кнопка.