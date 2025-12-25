Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2025

General Motors запатентовала новую систему управления стеклоподъемниками

General Motors запатентовала новую систему управления стеклоподъемниками
Автор фото: фирма-производитель

Концерн General Motors подал патентную заявку на новую систему управления стеклоподъемниками. Документ был зарегистрирован в июне 2024 года и опубликован в декабре 2025 года в базе Патентного ведомства США

Суть разработки заключается в отказе от отдельных клавиш для каждого окна. Вместо этого предлагается использовать один основной переключатель в сочетании с несколькими вспомогательными кнопками. Основной элемент отвечает непосредственно за подъем и опускание стекол, а вторичные переключатели служат для выбора конкретного окна либо сразу нескольких.

После выбора нужной зоны водитель может управлять сразу группой стекол одним движением. Это позволяет, например, одновременно опустить все окна для быстрой проветривания салона. Судя по опубликованной информации, именно для такой цели будет установлена отдельная кнопка.

При написании новости использовалась информация:
gmauthority

Комментарии к новости

Последние новости

...
Geely Galaxy V900

Geely открыла предзаказы на гибридный минивэн Galaxy V900 с запасом хода 1200 километров

25 декабря 2025

МВД предупредило о рисках покупки автомобилей из-за рубежа через интернет

25 декабря 2025

Geely завершил приватизацию бренда Zeekr

24 декабря 2025
Volkswagen Passat ePro

Volkswagen готовит для Китая гибридный Passat с запасом хода 1300 км

24 декабря 2025

Появились подробности о новом пикапе KGM Musso

24 декабря 2025

Mercedes ставит точку в дизельгейте в США, заплатив почти 150 миллионов долларов

24 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki S-Cross - suzuki s-cross hybrid (2023) компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид Тест драйв
24 декабря 2025

Suzuki S-Cross
"Компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид"
Lada Niva Travel - lada niva travel (2025) больше низов, плавнее ход
Тест драйв
18 декабря 2025

Lada Niva Travel
"Больше низов, плавнее ход"
Foton Tunland V9 - foton tunland v9 (2025) когда пикап – это роскошь
Тест драйв
11 декабря 2025

Foton Tunland V9
"Когда пикап – это роскошь"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 0 8