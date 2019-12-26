General Motors может получить разрешение на выпуск автомобиля без руля и педалей

Если производителю удастся пройти всю бюрократическую волокиту, то уже в 2020 году на американских дорогах могут появиться беспилотные шаттлы

Любопытно, что национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) приняла на рассмотрение прошение от концерна General Motors ещё в прошлом году. Предполагалось, что автомобили с автопилотом, у которых нет рулевого колеса и педалей (то есть без ручного управления), поедут по дорогам Штатов уже в текущем году. Однако, в NHTSA не стали торопиться с принятием соответствующего решения.

В скором времени все может измениться. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу NHTSA Джеймса Оуэнса, управление сейчас ведет с американским концерном переговоры об их автономном автомобиле. Ожидается, что в 2020 году организация примет положительное решение. В то же время, Оуэнс заявляет, что некоторые препятствия для выпуска автономных транспортных средств на дороги общего пользования всё-таки есть. На данный момент, перед управлением стоит задача убедиться в том, что автономные транспортные средства безопасны в той же мере, как и автомобили, управляемые людьми.