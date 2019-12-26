Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2019

General Motors может получить разрешение на выпуск автомобиля без руля и педалей

General Motors может получить разрешение на выпуск автомобиля без руля и педалей

Если производителю удастся пройти всю бюрократическую волокиту, то  уже в 2020 году на американских дорогах могут появиться беспилотные шаттлы

Любопытно, что национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) приняла на рассмотрение прошение от концерна General Motors ещё в прошлом году. Предполагалось, что автомобили с автопилотом, у которых нет рулевого колеса и педалей (то есть без ручного управления), поедут по дорогам Штатов уже в текущем году. Однако, в NHTSA не стали торопиться с принятием соответствующего решения.

В скором времени все может измениться. Как сообщает Reuters со ссылкой на главу NHTSA Джеймса Оуэнса, управление сейчас ведет с американским концерном переговоры об их автономном автомобиле. Ожидается, что в 2020 году организация примет положительное решение.  В то же время, Оуэнс заявляет, что некоторые препятствия для выпуска автономных транспортных средств на дороги общего пользования всё-таки есть.  На данный момент,  перед управлением стоит задача убедиться в том, что автономные транспортные средства безопасны в той же мере, как и автомобили, управляемые людьми.

При написании новости использовалась информация:
Колеса

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar I-Pace 2019

Британские дипломаты станут экологичными

26 декабря 2019
BMW X6 M 2016

BMW отзывает 19 тысяч кроссоверов X6

26 декабря 2019

Эвакуация автомобилей подоражает

25 декабря 2019
Cadillac XT6

Cadillac представил новинки для России

25 декабря 2019

Французские «власти убивают» водителей налогами

25 декабря 2019

Кроссоверы - это язва на «теле» экологии

25 декабря 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"
Volvo V60 Cross Country - есть ли претензии к генетике volvo v60 cross country 2019
Тест драйв
11 декабря 2019

Volvo V60 Cross Country
"Есть ли претензии к генетике Volvo V60 Cross Country"

Написано новостей:

2 4 9 3 9