Автомобильный портал Motorpage
13 авг 2025

Глава Mercedes предупредил о возможном коллапсе европейского автопрома из-за запрета ДВС

Глава Mercedes предупредил о возможном коллапсе европейского автопрома из-за запрета ДВС
Автор фото: из открытых источников

Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Каллениус заявил, что введение с 2035 года запрета на продажу новых автомобилей с ДВС может привести к обрушению автомобильной отрасли Европы

Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость сокращения выбросов, переход должен быть плавным и учитывать экономические реалии. По словам Каллениуса, резкий отказ от ДВС приведет к ажиотажному спросу на бензиновые и дизельные машины перед вступлением запрета в силу. На данный момент доля полностью электрических автомобилей в странах ЕС, Великобритании и странах ЕАСТ составляет лишь 17,5% от общего объема продаж, а подключаемых гибридов – 8,7%. Доля традиционных гибридов, включая мягкие, достигает 35%.

Mercedes-Benz ранее заявлял о готовности полностью перейти на электромобили к концу десятилетия, но теперь отказывается от этих планов. В первой половине 2025 года на электрокары пришлось только 8,4% мировых продаж бренда, что ниже показателя 2024 года (9,7%). Даже с учетом подключаемых гибридов доля “зеленых” моделей составила лишь 20,1%.

При написании новости использовалась информация:
handelsblatt

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle

Mercedes-Maybach представил эксклюзивный S680 Edition Emerald Isle

13 августа 2025

Вторая в России музыкальная разметка появилась на трассе М-12

13 августа 2025
Garagisti & Co GP1

Британцы из Garagisti & Co создали суперкар с двигателем V12 и «механикой»

12 августа 2025

Россия обгоняет другие страны по росту продаж новых автомобилей

12 августа 2025

В Госдуме предложили разрешить выдачу водительских прав подросткам с 16 лет

12 августа 2025
EXLANTIX ES Sport

EXEED представил ограниченную серию EXLANTIX ES Sport для российского рынка

12 августа 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC GS8 - gac gs8 hev (2025) битва за гибрид Тест драйв
08 августа 2025

GAC GS8
"Битва за гибрид"
Hongqi H6 - hongqi h6 (2025) сила притяжения
Тест драйв
01 августа 2025

Hongqi H6
"Сила притяжения"
Geely Preface - geely preface (2024) тем, кто любит седаны и экраны
Тест драйв
25 июля 2025

Geely Preface
"Тем, кто любит седаны и экраны"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 2 6