Глава Mercedes предупредил о возможном коллапсе европейского автопрома из-за запрета ДВС

Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Каллениус заявил, что введение с 2035 года запрета на продажу новых автомобилей с ДВС может привести к обрушению автомобильной отрасли Европы

Он подчеркнул, что, несмотря на необходимость сокращения выбросов, переход должен быть плавным и учитывать экономические реалии. По словам Каллениуса, резкий отказ от ДВС приведет к ажиотажному спросу на бензиновые и дизельные машины перед вступлением запрета в силу. На данный момент доля полностью электрических автомобилей в странах ЕС, Великобритании и странах ЕАСТ составляет лишь 17,5% от общего объема продаж, а подключаемых гибридов – 8,7%. Доля традиционных гибридов, включая мягкие, достигает 35%.

Mercedes-Benz ранее заявлял о готовности полностью перейти на электромобили к концу десятилетия, но теперь отказывается от этих планов. В первой половине 2025 года на электрокары пришлось только 8,4% мировых продаж бренда, что ниже показателя 2024 года (9,7%). Даже с учетом подключаемых гибридов доля “зеленых” моделей составила лишь 20,1%.