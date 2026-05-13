Новый российский бренд Esteo представил своего первенца

Компания Esteo показала свою первую модель под названием MX. Это кроссовер, созданный на базе китайского Exeed MX. Рыночный дебют запланирован на лето 2026 года

По размерам Esteo MX практически повторяет китайский исходник. Длина кузова составляет 4775 мм, ширина равна 1890 мм, высота достигает 1725 мм, а колесная база – 2800 мм. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Главными внешними особенностями модели стали фары в стиле Porsche, крупная трапециевидная решетка радиатора и динамичный профиль кузова. Отдельное внимание привлекает салон, центральное место которого занимает три экрана. Здесь имеется 10,25-дюймовая цифровая «приборка», центральный тачскрин на 15,6 дюймов и отдельный дисплей для переднего пассажира диагональю 12,3 дюйма.

Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Привод – полный. При этом на родине Exeed MX также комплектуется 265-сильной гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбомотором и одним электродвигателем. Такая версия способна проехать до 1310 км с полным баком и заряженной на 100% батареей. Можно предположить, что в перспективе у нас появится и гибридная модификация MX.