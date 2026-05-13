Автомобильный портал Motorpage
13 май 2026

Новый российский бренд Esteo представил своего первенца

Новый российский бренд Esteo представил своего первенца
Автор фото: фирма-производитель

Компания Esteo показала свою первую модель под названием MX. Это кроссовер, созданный на базе китайского Exeed MX. Рыночный дебют запланирован на лето 2026 года

По размерам Esteo MX практически повторяет китайский исходник. Длина кузова составляет 4775 мм, ширина равна 1890 мм, высота достигает 1725 мм, а колесная база – 2800 мм. Заявленный дорожный просвет – 210 мм. Главными внешними особенностями модели стали фары в стиле Porsche, крупная трапециевидная решетка радиатора и динамичный профиль кузова. Отдельное внимание привлекает салон, центральное место которого занимает три экрана. Здесь имеется 10,25-дюймовая цифровая «приборка», центральный тачскрин на 15,6 дюймов и отдельный дисплей для переднего пассажира диагональю 12,3 дюйма.

Кроссовер получит 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Привод – полный. При этом на родине Exeed MX также комплектуется 265-сильной гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбомотором и одним электродвигателем. Такая версия способна проехать до 1310 км с полным баком и заряженной на 100% батареей. Можно предположить, что в перспективе у нас появится и гибридная модификация MX.

При написании новости использовалась информация:
Esteo

Комментарии к новости

Последние новости

...

Казахстан резко повысил утильсбор на автомобили из России и Белоруссии

12 мая 2026

Tesla отправила Model S и Model X в историю ради гуманоидных роботов Optimus

12 мая 2026

Владельцы Porsche обвинили марку в создании сервисной монополии

12 мая 2026
Toyota Corolla Cross Weekend Coast

Toyota Corolla Cross получила опцию, как у Rolls-Royce Cullinan

12 мая 2026
Kia Vision Meta Turismo

Kia готовит электрический спорткар для поколения геймеров

12 мая 2026

Rezvani готовит 850-сильный пикап Fortress

08 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 3 9