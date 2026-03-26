26 мар 2026

Honda и Sony отказались от проекта Afeela

Компании Honda и Sony приняли решение полностью отказаться от вывода на рынок моделей под брендом Afeela, включая седан и кроссовер

Разработка автомобилей велась в рамках предприятия Sony Honda Mobility, созданного в 2022 году. Предполагалось, что первая модель выйдет на рынок уже в ближайшее время, а производство планировалось на заводе в США. Тем не менее проект был закрыт еще до старта продаж.

Основной причиной такого шага стал пересмотр стратегии электрификации Honda. В компании признают, что изменения на рынке и корректировка планов существенно повлияли на проект с экономической точки зрения. В результате, дальнейшее развитие линейки Afeela признано нецелесообразным.

Несмотря на отмену моделей, партнерство между Honda и Sony сохраняется. Стороны намерены пересмотреть направления работы и в ближайшее время представить обновленную стратегию совместной деятельности.
 

