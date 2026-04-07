Honda признала отставание от Китая и готовит срочные меры

После визита на завод поставщика в Шанхае глава компании Тосихиро Мибе сделал резкое заявление, отметив, что в текущих условиях у компании нет шансов соперничать с местными производителями

Ситуация подтверждается цифрами. Продажи Honda в Китае сократились с 1.62 млн автомобилей в 2020 году до 640 тыс. в 2025 году. По итогам 2026 года, объем выпуска может опуститься ниже 600 тыс. машин. При этом производственные мощности загружены лишь примерно на 50%, тогда как для рентабельности отрасли требуется уровень 70–80%.

Ключевым преимуществом китайских игроков остается скорость разработки. Местные компании способны выводить на рынок полностью новые модели всего за 2 года, тогда как традиционные автопроизводители тратят на это вдвое больше времени. Дополнительным фактором является высокая эффективность цепочек поставок и низкая себестоимость компонентов.

На этом фоне Honda формирует новое инженерное подразделение, куда будут переведены тысячи специалистов. Ожидается, что это позволит ускорить процессы создания новых моделей.

