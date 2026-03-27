Huawei готовит электрокар в стиле Porsche Panamera

Huawei совместно с GAC готовят к выходу на рынок новый электромобиль под брендом Aistaland. Первенцем марки станет крупный лифтбек GT7, который появится в продаже в Китае уже летом 2026 года

Модель сразу привлекла внимание своим дизайном передней части кузова, который отсылает к Porsche Panamera, но в остальном это типичный представитель китайских электрокаров в стиле shooting brake. Предварительно известно, что длина модели составит 5 м, а колесная база приблизительно 3 м.

GT7 получит двухмоторную силовую установку и полный привод. В оснащении заявлена активная подвеска и фирменные фары Huawei, которые могут проецировать предупреждения и навигацию прямо на дорогу. За цифровую экосистему отвечает фирменная платформа Harmony OS. Отдельного внимания заслуживает набор водительских ассистентов, в числе которых система распознавания препятствий в ночное время суток.