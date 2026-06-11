Huawei и Chery готовят спорткар под брендом Luxeed

Модельный ряд марки Luxeed, созданной Huawei и Chery, пополнится новой моделью под уже знакомым по Exeed названием

Luxeed RX станет первой моделью в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance, которая откажется от привычной числовой системы наименований. Об этом заявил исполнительный директор Huawei Ричард Юй, подтвердивший скорый выход модели на рынок.

На единственном тизере можно заметить, что речь идет именно о кроссовере, дизайн которого оформлен в новой фирменной стилистике бренда. Можно заметить спортивные бампера, широкий воздухозаборник, раздельные светодиодные фары и форму кузова, визуально напоминающую Xiaomi YU7.

Сравнение с Xiaomi здесь неспроста. Предполагается, что данная модель будет главным конкурентом Luxeed RX, а это значит – мощная силовая установка и, вероятно, версии, ориентированные на трек. Судя по последним тенденциям, компания захочет продемонстрировать возможности новинки на Нюрбургринге.

