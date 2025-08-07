Искусственный интеллект выходит на дороги Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на сумму 2,39 млрд рублей на аренду 470 новых интеллектуальных камер, которые должны существенно повысить эффективность мониторинга на городских магистралях

Новые камеры способны распознавать до 13 типов дорожных инцидентов. Они будут установлены на Московском скоростном диаметре и ряде других ключевых трасс. Система с помощью нейросетей сможет фиксировать ДТП, выброшенный мусор, появление животных на проезжей части, выпавшие грузы и неправильную парковку. Каждое устройство будет снабжено высокоточным модулем съемки с разрешением 2560x1440 пикселей, способным распознавать номерные знаки автомобилей не только из России, но и из стран СНГ и Балтии.

Ранее на МКАДе и прилегающих дорогах уже установили 1,5 тысячи подобных камер, которые, по данным ГАИ, позволили снизить смертность на трассе на 30%. С момента начала 2025 года эти камеры зафиксировали больше миллиона происшествий, что также позволило ускорить реагирование патрульных служб и минимизировать риски повторных аварий.

Каждая из 470 новых камер будет поставлена в течение 60 дней после подписания контракта, а срок их аренды составит пять лет. Камеры будут работать в тандеме с системой инцидент-менеджмента, которая обрабатывает полученные данные в режиме реального времени.

Эксперты считают, что развитие такой инфраструктуры станет шагом в сторону устойчивого и безопасного мегаполиса, где дороги становятся не просто транспортными артериями, а частью умной городской среды. Однако специалисты подчеркивают, что важно поддерживать баланс между эффективностью системы и соблюдением прав граждан, особенно в части возможных ложных срабатываний нейросети.