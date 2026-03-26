Jaguar Land Rover и Chery готовят к запуску свой совместный бренд Freelander

Презентация первой модели состоится 31 марта, и это будет крупный 6-местный кроссовер с гибридной силовой установкой

В целом, под брендом Freelander планируется выпускать электрические и гибридные кроссоверы и внедорожники. Само название отсылает к культовому Land Rover Freelander, который в свое время был одним из самых успешных кроссоверов в Европе.

По предварительным данным, первенец бренда получит турбированный двигатель и 2-3 электромотора. В дальнейшем линейка может пополниться полностью электрическими версиями. Подробные технические характеристики пока не раскрываются. Ожидается, что модель получит продвинутый комплекс систем помощи водителю и современную систему с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.