26 мар 2026

Jaguar Land Rover и Chery готовят к запуску свой совместный бренд Freelander

Презентация первой модели состоится 31 марта, и это будет крупный 6-местный кроссовер с гибридной силовой установкой

В целом, под брендом Freelander планируется выпускать электрические и гибридные кроссоверы и внедорожники. Само название отсылает к культовому Land Rover Freelander, который в свое время был одним из самых успешных кроссоверов в Европе.

По предварительным данным, первенец бренда получит турбированный двигатель и 2-3 электромотора. В дальнейшем линейка может пополниться полностью электрическими версиями. Подробные технические характеристики пока не раскрываются. Ожидается, что модель получит продвинутый комплекс систем помощи водителю и современную систему с голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Honda и Sony отказались от проекта Afeela

26 марта 2026

Производители срочно скупают алюминий из-за кризиса на Ближнем Востоке

25 марта 2026

Subaru превратит купе BRZ в раллийный болид

25 марта 2026
Mercedes-Maybach S-Class

Обновленный Maybach S-Class сохранил двигатель V12

25 марта 2026

Госдума готовит новую процедуру контроля трезвости водителей

25 марта 2026

В России готовится к запуску новый механизм получения «красивых» регистрационных знаков

25 марта 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) прибавить яркости! Тест драйв
26 марта 2026

Omoda C5
"Прибавить яркости!"
Suzuki Jimny - suzuki jimny nomad (2024) двумя дверями больше
Тест драйв
24 марта 2026

Suzuki Jimny
"Двумя дверями больше"
Avatr 12 - avatr 12 (2025) спасти мир от хаоса
Тест драйв
17 марта 2026

Avatr 12
"Спасти мир от хаоса"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

