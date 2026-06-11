Электромобили GM превратятся в источник дохода

Американский автопроизводитель объявил о запуске специальной программы, которая позволит владельцам некоторых электрокаров продавать электроэнергию в общую электросеть США

Новая функция стала развитием технологии Vehicle to Home, которая уже позволяет использовать тяговую батарею автомобиля для питания дома во время отключений электроэнергии. Теперь система сможет работать не только на нужды владельца, но и взаимодействовать с энергетической инфраструктурой. Предполагается, что владельцы электромобилей смогут передавать накопленную энергию в сеть в часы повышенного спроса и получать за это денежное вознаграждение от коммунальных компаний. При этом часть дохода будет получать и General Motors.

Для масштабного внедрения проекта автопроизводителю потребуется сотрудничество с энергетическими операторами. В настоящее время GM ведет переговоры примерно с 10 компаниями из этого сектора. Коммерческий запуск сервиса ожидается в ближайшие месяцы. Первыми регионами, где новая функция станет доступна пользователям, должны стать Калифорния и Техас.