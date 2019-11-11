Электронные ассистенты вызывают проблемы с ремонтом

Системы безопасности существенно осложняют и удорожают ремонт автомобилей. Правда, дело не в них самих, а в поведении компаний-производителей

В чем суть – учитывая высочайшую сложность электронных систем, которые обеспечивают современным автомобилям, например, удержание полосы движения, автоматическое торможение и обнаружение слепых зон, многие производители уверяют, что только оригинальные запчасти и ремонт силами авторизованных сервис-центров могут обеспечить безопасность.

Такая позиция вызывала в США шквал критики со стороны независимых станций техобслуживания, коих большинство в сравнении с дилерскими СТО. Кроме того, компании утверждают, что могут выпускать детали и выполнять необходимые работы в несколько раз дешевле, но автопроизводители намеренно создают им проблемы. К примеру, Subaru сообщает своим американским клиентам, что любые проблемы, вызванные вмешательством в систему EyeSight, не покрываются гарантией. Nissan, Infiniti и Volvo обещают проблемы с гарантийным ремонтом, если обнаружат вмешательство сторонних СТО.