Toyota Corolla Cross получила опцию, как у Rolls-Royce Cullinan

Японская компания Hayashi Telempu, поставляющая компоненты для интерьеров для крупнейших автопроизводителей, представила необычную версию Toyota Corolla Cross. Концепт под названием Weekend Coast получил дополнительный аксессуар, вдохновленный дорогой опцией в Rolls-Royce Cullinan

Речь идет о выдвижных сиденьях с подставками для ног, которые встроены в багажное отделение. По задумке создателей, такая конструкция превращает кроссовер в мобильную площадку для отдыха на природе или у побережья. Кроме этого, Hayashi Telempu полностью изменили отделку салона и добавили несколько «фишек». Внутри появилась панорамная крыша и новая атмосферная подсветка.

В компании рассчитывают получить отзывы потенциальных покупателей, чтобы в дальнейшем использовать эти идеи для создания серийных аксессуаров для моделей Toyota.