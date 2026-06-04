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4 июн 2026

Казахстан закрыл лазейку для льготных электромобилей. Передавать их россиянам теперь нельзя

Казахстан закрыл лазейку для льготных электромобилей. Передавать их россиянам теперь нельзя
Автор фото: magnific.com/ru

Власти Казахстана ужесточили правила обращения с электромобилями, ввезенными на территорию страны с использованием таможенных льгот. Теперь владельцы таких машин не смогут передавать их гражданам России или лицам, постоянно проживающим на территории РФ

О новых требованиях сообщил департамент государственных доходов Мангистауской области. Ограничения распространяются на электромобили, ввезенные с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов в период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2025 года. Согласно установленным правилам, такие автомобили запрещено передавать во владение, пользование или распоряжение россиянам. Ограничение действует в течение трех лет с момента выпуска транспортного средства в свободное обращение либо до полной уплаты таможенных пошлин и налогов.

Под действие запрета попадают не только сделки купли-продажи. Владельцы не смогут оформить на граждан РФ доверенность, передать автомобиль в аренду или предоставить право пользования иным способом без предварительного выполнения таможенных обязательств. В казахстанских ведомствах объясняют нововведение различиями в таможенном регулировании стран Евразийского экономического союза. Если в Казахстане действовали льготные условия ввоза электромобилей, то в России подобная льгота не применяется. При импорте таких машин в РФ размер налога составляет 15%.

Схожие требования действуют и в отношении электромобилей, которые в 2026 году будут ввозиться на льготных условиях в Армению, Белоруссию и Киргизию. Согласно договоренностям стран ЕАЭС, Белоруссия сможет импортировать до 20 тыс. электромобилей, а Армения и Киргизия получат квоты по 15 тыс. автомобилей каждая. При этом передача таких машин гражданам или резидентам России и Казахстана также будет запрещена.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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