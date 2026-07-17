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17 июл 2026

Volvo может открыть китайским брендам путь в Европу через завод в Бельгии

Volvo может открыть китайским брендам путь в Европу через завод в Бельгии
Автор фото: magnific.com/ru

Компания Volvo подписала меморандум о взаимопонимании с федеральным правительством Бельгии и властями Фландрии, который предусматривает поддержку завода в Генте и может открыть предприятие для выпуска автомобилей китайских брендов

В рамках соглашения власти готовы выделить до 119 млн евро на финансирование промышленных, инновационных и экологических проектов, а также различных программ развития автомобильного производства. В Volvo заявили, что эти инвестиции помогут обеспечить долгосрочную загрузку предприятия и сохранить выпуск автомобилей на заводе в Генте. Сейчас там собирают такие модели, как EX30, XC40, EX40, EC40 и V60. Одновременно компания подтвердила, что рассматривает возможность организации контрактной сборки автомобилей других марок.

Хотя конкретные бренды официально не названы, наиболее вероятными кандидатами считаются компании, входящие в китайский холдинг Geely, которому принадлежит Volvo. Речь может идти о Polestar, Zeekr и Lynk & Co.

Для китайских производителей такой сценарий выглядит особенно привлекательным, поскольку локальная сборка автомобилей на территории Евросоюза позволит избежать повышенных импортных пошлин на машины китайского производства и упростит выход на европейский рынок.
 

При написании новости использовалась информация:
autonews

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