Volvo может открыть китайским брендам путь в Европу через завод в Бельгии

Компания Volvo подписала меморандум о взаимопонимании с федеральным правительством Бельгии и властями Фландрии, который предусматривает поддержку завода в Генте и может открыть предприятие для выпуска автомобилей китайских брендов

В рамках соглашения власти готовы выделить до 119 млн евро на финансирование промышленных, инновационных и экологических проектов, а также различных программ развития автомобильного производства. В Volvo заявили, что эти инвестиции помогут обеспечить долгосрочную загрузку предприятия и сохранить выпуск автомобилей на заводе в Генте. Сейчас там собирают такие модели, как EX30, XC40, EX40, EC40 и V60. Одновременно компания подтвердила, что рассматривает возможность организации контрактной сборки автомобилей других марок.

Хотя конкретные бренды официально не названы, наиболее вероятными кандидатами считаются компании, входящие в китайский холдинг Geely, которому принадлежит Volvo. Речь может идти о Polestar, Zeekr и Lynk & Co.

Для китайских производителей такой сценарий выглядит особенно привлекательным, поскольку локальная сборка автомобилей на территории Евросоюза позволит избежать повышенных импортных пошлин на машины китайского производства и упростит выход на европейский рынок.

