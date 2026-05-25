Китай опасается потерять преимущество в области развития твердотельных батарей

Китай сохраняет лидерские позиции в глобальной гонке твердотельных батарей, однако производители из Японии, США, Европы и Южной Кореи уже активно занимают рынок

На данный момент Китай контролирует около 35% мирового рынка патентов на твердотельные аккумуляторы. Китай также вышел на первое место по количеству научных публикаций в этой сфере. Если в 2015 году было опубликовано всего 21 исследование, то в 2023 году их число выросло до 562. Ключевую роль в развитии технологии играют Китайская академия наук, Институт исследований металлов и Университет Цинхуа.

При этом распределение ключевых патентов остаётся неравномерным. Среди 30 крупнейших организаций в отрасли 17 позиций занимают японские компании, 7 принадлежат китайским фирмам, 5 контролируют южнокорейские производители и только 1 место занимает европейская компания.

Крупнейшим держателем патентов остается Toyota. Компания контролирует около 40% мировых патентов в сегменте твердотельных батарей. Среди наиболее активных китайских патентных заявителей называются CATL, BYD и SVOLT. Только в 2023 году китайские компании подали более 500 новых заявок.

Первые небольшие партии твердотельных аккумуляторов ожидаются уже к 2027 году, а полноценная коммерциализация технологии намечена на 2030 год. Батареи планируют использовать не только в электрокарах, но также и для роботов, электрических летательных аппаратов вертикального взлета, потребительской электроники и систем хранения энергии.