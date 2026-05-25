25 май 2026

Праворульные автомобили в России проверят на безопасность

В России намерены провести комплексную оценку рисков, связанных с эксплуатацией автомобилей с правым расположением руля. Соответствующее поручение вошло в правительственный план реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года

Исследованием займутся Министерство транспорта Российской Федерации совместно с Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и НАМИ.

В рамках проекта специалисты должны провести комплексный анализ участия праворульных автомобилей в дорожном движении и оценить потенциальные риски. Итоговый доклад правительству планируется представить до 2028 года.

Кроме того, власти намерены отдельно изучить необходимость введения специальных программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. Такая инициатива прежде всего касается регионов, где доля подобного транспорта остается высокой.

Разработкой предложений займутся Минпросвещения, МВД и Минпромторг. Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 2027 года.

