Китай отправил рекордную партию электрокаров в Европу на одном автовозе

Из шанхайского порта в бельгийский Зебрюгге отправился новый автовоз Glovis Nova, который перевозит сразу 7 738 электромобилей Tesla. Это крупнейшая партия электрокаров, когда-либо отправленная из китайского порта на одном судне

Сообщается, что на борту находятся исключительно Tesla Model 3 и Tesla Model Y, выпущенные на заводе компании в Шанхае. Glovis Nova способен принять до 10 800 автомобилей, что делает его одним из крупнейших автовозов в мире. Судно оснащено двухтопливной силовой установкой, работающей на сжиженном природном газе, а его конструкция оптимизирована для перевозки легковых автомобилей.

По расчетам, если выстроить все 7 738 электромобилей в одну линию, она растянется примерно на 36 км. Общая площадь, которую занимают машины на палубах, составляет около 67 600 кв. м, что сопоставимо с общей площадью 9 футбольных полей.