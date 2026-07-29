Классический Porsche 356 SL получил вторую жизнь

Проект британской мастерской Thornley Kelham под названием Porsche 356 European SL посвящен болиду 1951 года, который стал первым автомобилем Porsche, выступившим в марафоне «24 часа Ле-Мана» и сумевшим одержать победу в своем классе

Всего планируется выпустить 50 экземпляров. В основе каждого автомобиля лежит тщательно восстановленное и усиленное оригинальное шасси Porsche 356A. Кузов сделан из алюминия и полностью сохранил дизайн и пропорции оригинальной модели. Масса 356 European SL составляет 930 кг.

Под капотом установлен модернизированный атмосферный оппозитный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 332 куб. см. Покупателям предложат две версии: Touring мощностью 180 л.с. и Sport на 200 л.с. Комплектуется модель 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний. За доплату доступны карбон-керамические тормоза и усилитель рулевого управления.