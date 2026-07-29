Автомобильный портал Motorpage
29 июл 2026

Классический Porsche 356 SL получил вторую жизнь

Классический Porsche 356 SL получил вторую жизнь
Автор фото: фирма-производитель

Проект британской мастерской Thornley Kelham под названием Porsche 356 European SL посвящен болиду 1951 года, который стал первым автомобилем Porsche, выступившим в марафоне «24 часа Ле-Мана» и сумевшим одержать победу в своем классе

Всего планируется выпустить 50 экземпляров. В основе каждого автомобиля лежит тщательно восстановленное и усиленное оригинальное шасси Porsche 356A. Кузов сделан из алюминия и полностью сохранил дизайн и пропорции оригинальной модели. Масса 356 European SL составляет 930 кг.

Под капотом установлен модернизированный атмосферный оппозитный четырехцилиндровый двигатель объемом 2 332 куб. см. Покупателям предложат две версии: Touring мощностью 180 л.с. и Sport на 200 л.с. Комплектуется модель 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний. За доплату доступны карбон-керамические тормоза и усилитель рулевого управления.

При написании новости использовалась информация:
autoevolution

Комментарии к новости

Последние новости

...

Конституционный суд признал законным порядок начисления утильсбора при ввозе автомобилей

28 июля 2026
Volkswagen Golf GTI

Volkswagen превратил Golf GTI в монстра мощностью более 1000 л.с.

28 июля 2026
Zeekr 9X

Zeekr извинился после того, как 9X заблокировал владельца по пути из Китая в Казахстан

28 июля 2026
Tank 400

Стали известны технические характеристики гибридного Tank 400 для российского рынка

28 июля 2026
BMW X5 для Китая

BMW представил удлиненный X5 для Китая

28 июля 2026

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

27 июля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru Forester - subaru forester (2023) классика в эпоху модерна? Тест драйв
24 июля 2026

Subaru Forester
"Классика в эпоху модерна?"
Changan UNI-V - changan uni-v (2026) казаться или быть?
Тест драйв
17 июля 2026

Changan UNI-V
"Казаться или быть?"
JAC RF8 - jac rf8 (2026) когда автомобиля много
Тест драйв
10 июля 2026

JAC RF8
"Когда автомобиля много"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 3 7 8