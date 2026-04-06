Китай ужесточает регулирование сферы переработки литий‑ионных батарей

Соответствующие меры анонсировали Министерство промышленности и информационных технологий КНР, а также Всекитайская федерация снабженческих и сбытовых кооперативов

Согласно опубликованному документу, власти намерены расширить инфраструктуру сбора батарей, укрепить позиции ведущих переработчиков и внедрить системы цифрового мониторинга.

По новым правилам, производители литий?ионных аккумуляторов должны будут сотрудничать с предприятиями по переработке с целью создания сети сбора и временного хранения компонентов. Подобный подход уже применяется в секторе электромобилей – автопроизводители и поставщики батарей обязаны участвовать в управлении батареями на завершающей стадии их жизненного цикла.

Важный элемент новой системы заключается в создании цифровой платформы отслеживания. Она требует от участников отрасли загружать данные на всех этапах: от производства до использования и переработки. Каждой батарее присваивается уникальный цифровой идентификатор, что позволяет отслеживать ее жизненный цикл в рамках централизованной структуры. Платформа охватывает производителей батарей и электромобилей, а также сервисные компании и предприятия по переработке.

Таким образом, местные власти обязаны внедрять единые технические рекомендации и масштабируемые модели переработки, а центральные органы — регулярно контролировать развитие системы.