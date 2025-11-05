Автомобильный портал Motorpage
5 ноя 2025

Китайская компания Xpeng выпустила первый серийный образец автомобиля с модулем для полетов

Китайская компания Xpeng выпустила первый серийный образец автомобиля с модулем для полетов
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Xpeng объявила о выпуске первого серийного образца летающего автомобиля Land Aircraft Carrier. Сборка налажена на предприятии Aridge в Гуанчжоу, где будут производиться летающие машины по принципу автомобильного конвейера

Данное предприятие предназначено исключительно для выпуска Land Aircraft Carrier. На начальном этапе мощности завода позволяют выпускать до пяти тысяч единиц в год, а при полной загрузке показатель вырастет до десяти тысяч. Производственный цикл рассчитан так, что один аппарат сходит с конвейера каждые тридцать минут. Массовое производство и поставки запланированы на 2026 год.

Проект Land Aircraft Carrier представляет собой двухкомпонентную конструкцию, включающую летающий аппарат и наземный автомобиль, который выполняет функции зарядной станции. Технические характеристики пока не известны. Компания сообщила, что стоимость Land Aircraft Carrier не превысит 2 млн юаней, что эквивалентно 22,5 млн рублей.

