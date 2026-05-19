Китайские автопроизводители усиливают присутствие на российском рынке

Процесс локализации китайских автомобилей в России набирает обороты. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время брифинга, посвященного предстоящему визиту Владимира Путина в Китай

По словам Ушакова, промышленное сотрудничество между двумя странами развивается высокими темпами. Одним из ключевых направлений стала локализация производства китайских автомобилей на территории России. При этом взаимодействие Москвы и Пекина выходит далеко за рамки автомобильной отрасли.

Российская и китайская стороны также активно сотрудничают в сферах судостроения и авиастроения. На фоне растущего экономического партнерства Китай продолжает укреплять позиции на российском рынке, в том числе через расширение локального производства автомобилей и компонентов.