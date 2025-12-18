Mercedes прощается с эпохой: Горден Вагенер уходит после 28 лет работы

Mercedes-Benz официально подтвердил, что главный дизайнер бренда Горден Вагенер покинет компанию в начале следующего года

Вагенер пришел в Mercedes Benz в 1997 году и достаточно быстро стал одной из ключевых фигур в департаменте дизайна. Одной из его первых знаковых работ стал Mercedes-Benz SLR McLaren, разработанный совместно с Гордоном Мюрреем (создатель McLaren F1). Серийный суперкар вышел в начале 2000-х годов и во многом задал тон дальнейшей карьере дизайнера.

Вагенер возглавил департамент дизайна марки в 2008 году. Под его руководством фактически сформировался современный облик автомобилей Mercedes Benz. Именно он отвечал за внешний вид S Class поколения W222, первого AMG GT, компактного A Class, а также обновленного G Class и нового SL. В последние годы Вагенер курировал развитие электрической линейки EQ.

Среди его последних проектов — новый CLA, электрический GLC и концепт Vision Iconic. Некоторые дизайнерские решения вызывали споры у фанатов бренда, однако сам Вагенер не раз подчеркивал, что поиск нового всегда связан с риском и неоднозначной реакцией аудитории.

