19 сен 2025

Китайский производитель пылесосов бросает вызов Bugatti и Bentley

Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Dreame Technology, известная прежде как производитель бытовой техники, официально подтвердила амбициозные планы по выходу на рынок суперкаров и премиальных автомобилей

Флагманский проект под названием Dreame Auto получил дизайн как у Bugatti Chiron, но с четырехдверным кузовом. Пока показаны только рендеры, и, вероятно, компания добавит ряд изменений во внешний облик автомобиля. Суперкар предложат как с полностью электрической, так и гибридной силовыми установками. Производство планируют начать в 2027 году, а первый прототип покажут на CES в январе 2026 года.

Параллельно с этим Dreame запускает собственный бренд Starry Sky Auto, ориентированный на премиальный сегмент. В его модельной линейке будут полноразмерные кроссоверы и седаны, сопоставимые по габаритам с Rolls-Royce Cullinan и Bentley, но с куда более доступным ценником в несколько десятков тысяч долларов.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

