13 ноя 2025

Китайское правительство планирует ограничить разгон до “сотни” автомобилей

Автор фото: ru.freepik.com

В Китае готовят новые технические стандарты, которые могут серьезно изменить динамические характеристики современных автомобилей. Согласно проекту обновленного национального регламента, каждая “легковушка” после запуска двигателя должен будет разгоняться до 100 км/ч не быстрее чем за 5 секунд

Иными словами, автомобилям программного ограничат мощность силовой установки. Чтобы получить доступ ковсем “лошадкам”, водителю придется вручную выбрать спортивный или динамический режим после каждого включения зажигания. Новое требование, как отмечают авторы проекта, направлено на повышение безопасности и снижение числа резких ускорений, особенно среди владельцев мощных электрокаров.

Если инициатива будет утверждена, она затронет все китайские модели, независимо от типа силовой установки. Это особенно ощутимо скажется на сверхмощных электрокарах, таких как Xiaomi SU7 Ultra, Zeekr 001 FR, Tesla Model S Plaid и BYD Yangwang U9, способных разгоняться до сотни менее чем за 2,5 секунды.

Помимо этого, проект нового стандарта предусматривает и другие меры. Так, автомобили длиной более 6 метров должны быть оснащены системой предупреждения о превышении скорости.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

