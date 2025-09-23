Автомобильный портал Motorpage
23 сен 2025

Конституционный суд займется правовой коллизией в делах о ДТП с тяжелыми последствиями

Конституционный суд займется правовой коллизией в делах о ДТП с тяжелыми последствиями
Автор фото: ru.freepik.com

Конституционный суд России проверит, не противоречат ли Конституции нормы, позволяющие одновременно наказывать водителей по уголовным и административным статьям за одно ДТП. Поводом стал запрос Ивановского районного суда, рассматривавшего дело о трагической аварии на трассе Иваново—Кохма, где погиб один человек и ещё один получил легкие травмы

Сейчас закон допускает параллельное возбуждение дел уголовного по ст. 264 УК и административного по ст. 12.24 КоАП. Однако Конституция и сам КоАП прямо запрещают двойное наказание за одно деяние. Однако в подобных ситуациях неясно, как правильно учитывать разные последствия одной аварии.

Юристы признают проблему системной. Эксперты считают, что для ее решения необходимо изменить порядок назначения либо внести поправки в законодательство. Иначе суды рискуют выносить противоречивые решения, при которых водитель фактически может быть наказан дважды.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Xiaomi SU7 (2024)

Xiaomi отзывает треть всех SU7 из-за сбоев в работе автопилота

23 сентября 2025
Mercedes-Benz A-Class (2023)

Mercedes готовит новый доступный кроссовер на смену A-Class

23 сентября 2025
BMW X5

Новый BMW X5 получит водородную версию к 2028 году

23 сентября 2025
Mitsubishi Eclipse

Дизайнер показал, как мог бы выглядеть Mitsubishi Eclipse, если бы не стал копией Renault Scenic

22 сентября 2025
Chery iCar Super V23

Внедорожник Chery iCar Super V23, попавший в книгу рекордов Гиннеса, выходит на рынок

22 сентября 2025
Leapmotor D19

Leapmotor готовит к премьере флагманский кроссовер длиной более 5 метров

22 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

JAC T9 - jac t9 (2024) на «тяжелом» топливе Тест драйв
23 сентября 2025

JAC T9
"На «тяжелом» топливе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"

Написано новостей:

3 6 3 7 4