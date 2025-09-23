Конституционный суд займется правовой коллизией в делах о ДТП с тяжелыми последствиями

Конституционный суд России проверит, не противоречат ли Конституции нормы, позволяющие одновременно наказывать водителей по уголовным и административным статьям за одно ДТП. Поводом стал запрос Ивановского районного суда, рассматривавшего дело о трагической аварии на трассе Иваново—Кохма, где погиб один человек и ещё один получил легкие травмы

Сейчас закон допускает параллельное возбуждение дел уголовного по ст. 264 УК и административного по ст. 12.24 КоАП. Однако Конституция и сам КоАП прямо запрещают двойное наказание за одно деяние. Однако в подобных ситуациях неясно, как правильно учитывать разные последствия одной аварии.

Юристы признают проблему системной. Эксперты считают, что для ее решения необходимо изменить порядок назначения либо внести поправки в законодательство. Иначе суды рискуют выносить противоречивые решения, при которых водитель фактически может быть наказан дважды.