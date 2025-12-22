Автомобильный портал Motorpage
22 дек 2025

Путин заявил о временном характере повышения утильсбора на автомобили

Автор фото: ru.freepik.com

Повышение утилизационного сбора на автомобили не является постоянной мерой и в перспективе может быть пересмотрено. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», подчеркнув, что текущие изменения носят временный характер

Глава государства пояснил, что рост ставок связан с бюджетными задачами и стремлением государства направить дополнительные средства на экономическое развитие. При этом, по его словам, повышение утильсбора затрагивает прежде всего сегмент дорогих автомобилей с мощными двигателями, а значит, касается в основном обеспеченных жителей крупных городов.

Президент выразил надежду, что со временем ситуация на рынке изменится и у россиян появится более широкий выбор автомобилей. Это может произойти как за счет роста доходов населения, так и по мере снижения фискальной нагрузки на автомобильный рынок.

Отвечая на вопрос участницы программы, которая из-за повышения утильсбора столкнулась с подорожанием желаемой иномарки, Путин посоветовал обратить внимание на продукцию отечественного автопрома, отметив, что в иной ситуации такая рекомендация выглядела бы странно.

Напомним, что с декабря в России перестали действовать льготные ставки для машин мощнее 160 л.с., а с января 2026 года вступят в силу новые проиндексированные тарифы. Эти изменения уже оказали заметное влияние на стоимость импортных автомобилей и структуру спроса на рынке.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

